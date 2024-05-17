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Интерфакс-АВН

Россия и Китай договорились укреплять партнерство в сфере освоения космоса - заявление

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Луна
Луна.
Источник изображения: Flickr

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай договорились укреплять партнерство в космической сфере и совместно реализовывать программы, в том числе по освоению Луны и навигационным спутниковым системам, говорится в заявлении двух стран.

"(Стороны договорились, - "ИФ") укреплять долгосрочное партнерство в области космоса в рамках реализации масштабных проектов, отвечающих общим интересам России и Китая и включенных в национальные космические программы, в том числе в области создания Международной научной лунной станции, исследований Луны и дальнего космоса, сотрудничество в сфере использования навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятом по итогам их переговоров в Пекине в четверг.

Ранее в четверг Борисов заявил, что российско-китайская экспансия на Луну начнется после 2036 года. В начале марта этого года гендиректор "Роскосмоса" заявил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

14 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что создание ядерной энергетической установки в космосе должно быть обеспечено финансированием и этой теме следует уделить особое внимание.

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

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Китай
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Путин Владимир
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ГЛОНАСС
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