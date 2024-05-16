Назначение Белоусова министром обороны связано не в последнюю очередь с ростом расходов на военную составляющую - Путин

По его мнению, Белоусов понимает, что нужно сделать, чтобы вписать экономику силового блока в общую экономику страны

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Назначение Андрея Белоусова министром обороны связано не в последнюю очередь с ростом расходов на военную составляющую, и он знает, как вписать экономику силового блока в экономику страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович, связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", - сказал Путин на встрече с командующими войск военных округов.

По его словам, в середине 1980-х гг. совокупные расходы СССР на оборону и безопасность составляли примерно 13%, а в 2024 году такие расходы России составят около 8,7% или чуть больше.

"Это, конечно, не 13, как было в Советском Союзе, но это всё-таки уже солидная величина. Это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно", - подчеркнул президент.

По его мнению, Белоусов, руководивший экономическим блоком в правительстве, "прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы экономику всего силового блока и министерства обороны как ключевого звена этого блока вписать в общую экономику страны".

По словам президента, это чрезвычайно важно.