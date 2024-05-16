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Интерфакс-АВН

Лидер Северной Кореи ознакомился с новой тактической ракетной системой - СМИ

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Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters
Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters.

Гонконг. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую систему тактического ракетного вооружения, сообщает ЦТАК.

"Генеральный секретарь ТПК (Трудовой партии Кореи - ИФ), председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 14 мая ознакомился с тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение ракетных соединений КНА (Корейской народной армии - ИФ), отвечающих за выполнение важного задания по нанесению огневого удара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатом производства на предприятиях ВПК в первом полугодии нынешнего года.

"Особо подчеркнул необходимость непременного выполнения плана военного производства на 2024 год для достижения радикального перелома в подготовке нашей армии к войне", - информирует агентство.

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Страны
КНДР
Персоны
Ким Чен Ын
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