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Интерфакс-АВН

Предложения Китая по конфликту на Украине могли бы способствовать установлению долгосрочного мира - Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Предложения Пекина по украинскому урегулированию могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы учитывал озабоченности России и способствовал бы установлению долгосрочного мира, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью информационному агентству "Синьхуа" в преддверие своего визита в Китай.

"Предложенные Пекином реалистичные и конструктивные шаги - по достижению мира через отказ от преследования корыстных интересов и постоянного повышения градуса напряженности, через минимизацию негативного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок - развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны, неделимости безопасности, соблюдения норм международного права и Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - сказал Путин.

Поэтому, продолжил он, китайские идеи "могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, который бы принимал во внимание озабоченности России в области безопасности, способствовал установлению долгосрочного и устойчивого мира".

Российский президент напомнил, что еще в феврале 2023 года Китай опубликовал свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса из двенадцати пунктов.

"Что касается недавно высказанных председателем КНР Си Цзиньпином дополнительных четырех принципов разрешения конфликта, то они органично дополняют упомянутый план", - добавил Путин.

При этом он выразил сожаление, что китайские инициативы не находят поддержки ни на Украине, ни на Западе.

"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Не хотят обсуждать именно первопричины, истоки сегодняшнего кризиса на планете, одним из драматических проявлений которого и стала ситуация вокруг Украины", - пояснил глава государства.

Он выразил мнение, что такая позиция обусловлена тем, что именно политика Запада в предыдущие годы привела к нынешним глобальным потрясениям.

"Вместо этого западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тыс. односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", - продолжил Путин.

Вместе с тем он акцентировал, что Россия хочет "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами и открыта к диалогу по Украине".

"Но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России", - продолжил президент РФ.

Путин особенно подчеркнул, что это должны быть надежные гарантии.

"И главная проблема - это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - сказал он в связи с этим.

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Путин Владимир
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