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ТАСС

Посол США в Нью-Дели: гражданин Индии, вероятно, полетит в 2024 году на МКС на ракете США

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы доставить на Международную космическую станцию (МКС) гражданина Индии. Нью-Дели уже сообщил американской стороне имя этого астронавта, заявил в интервью телеканалу NDTV посол США в республике Эрик Гарсетти.

"Предложение, которое было сделано президентом [США Джо Байденом], заключалось в том, чтобы отправить индийского астронавта в составе американской миссии на космическую станцию в этом календарном году. И этот план все еще в силе", - сказал Гарсетти.

"Это космос, так что никогда не знаешь, не можешь гарантировать, что это произойдет, но мы ожидаем, что это произойдет", - отметил он. Посол сказал, что индийское правительство уже определило, кто станет этим астронавтом, но не сообщил ни имени, ни других деталей.

Таким образом, как заявил Гарсетти, стороны нацелены на поддержание двусторонних отношений, "простирающихся от морского дна до звезд".

Индия и США договорились о возможности совместной миссии двух государств на МКС в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в июне 2023 года. Тогда же Моди подтвердил, что его страна присоединяется к американским предложениям о нормах поведения в космосе, получившим название "Соглашения Артемиды".

Эти соглашения были заключены по инициативе США с космическими ведомствами некоторых стран Запада в 2020 году, затем к ним присоединились еще ряд стран. Они имеют рекомендательный характер и предусматривают сотрудничество в области гражданского исследования космического пространства, в том числе Луны, Марса и других небесных тел Солнечной системы. 

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Страны
Индия
США
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
МКС
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