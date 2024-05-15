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ЦАМТО

ОАЭ намерены модернизировать противорадиационные ракеты HARM – DSCA

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Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM.
Источник изображения: © Фото : United States Marine Corps / Cpl. Josue Aguirre

ЦАМТО, 14 мая. Госдеп США одобрил потенциальное предоставление ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по модернизации секций управления высокоскоростных ПРЛР HARM и поставку сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа может составить 144 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 7 мая.

Правительство ОАЭ обратилось к США с запросом о возможности закупки до 149 комплектов модернизации секции управления WCU-33/B высокоскоростной противорадиационной ракеты (HARM).

Запрос также включает поставку в лизинг широкополосных комплектов телеметрии HSCM для поддержки интеграции, которые будут использоваться только на континентальной части США.

В запрос также входят контейнеры секции управления; шифровальные устройства; поддержка программного обеспечения и данных миссии; сопровождение испытательных полетов и боевых пусков; оборудование для поддержки и тестирования HARM; запасные части, проведение ремонта и поддержка возвращения; техническая документация; обучение личного состава и ее поддержка; проектирование и изготовление; инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит уровень безопасности важного партнера на Ближнем Востоке.

В уведомлении отмечается, что предоставление запрошенных услуг расширит возможности ВС ОАЭ по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет улучшения авиационных систем класса "воздух-земля". На вооружении ВС ОАЭ уже имеются ПРЛР HARM и они не испытают затруднений при интеграции комплектов модернизации.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания RTX Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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