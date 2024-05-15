Израиль сосредоточил достаточно войск для масштабной наземной операции в Рафахе - СМИ

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - По оценкам американской администрации, в настоящее время Израиль сосредоточил достаточно войск на окраине города Рафах на юге сектора Газа, чтобы в ближайшие дни приступить к полномасштабному вторжению, сообщает СNN, ссылаясь на высокопоставленных правительственных чиновников.

В то же время, источники отмечают, что в Вашингтоне "не уверены, приняли ли они (израильские власти - ИФ) окончательное решение о таком шаге в нарушение указаний президента Джо Байдена".

"Президент ясно дал понять, что не будет поставлять определенные виды наступательного оружия, если такая операция состоится", - заявил накануне журналистам в Белом доме советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Один из источников сказал телеканалу, что Израиль "и близко не подошел" к проведению надлежащих подготовительных мероприятий, включая строительство инфраструктуры, связанной с продовольствием, санитарией и жильем, в преддверии возможной эвакуации более 1 млн человек, которые в настоящее время проживают в Рафахе.

Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что между США и Израилем существует напряженность по поводу "теории победы".

"Иногда израильские лидеры (...) говорят в основном об идее некой решительной победы на поле боя, тотальной победы. Я не думаю, что мы верим в то, что это вероятно или возможно", - сказал политик, выступая на молодежном саммите НАТО, организованном Институтом Аспена.

Он добавил: "Мы считаем, что должно быть больше политического в решении проблемы. Это одна из причин, по которой команда президента так активно взаимодействует с окружающим регионом".

В то же время, по сообщениям СМИ, в настоящее время израильские войска продолжают наступление по всей территории сектора Газа, применяя танки, артиллерию и авиаудары.