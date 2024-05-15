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Интерфакс-АВН

Британский министр обороны обещал шесть новых многоцелевых кораблей морской пехоте - СМИ

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Грант Шаппс
Грант Шаппс.
Источник изображения: rg.ru

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о начале разработки для королевской морской пехоты до шести новых многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), сообщила The Telegraph.

Новые корабли панируется оснастить лазерным оружием, системами запуска беспилотников, они будут предназначены "для быстрой транспортировки спецназа морской пехоты с моря на берег по всему миру", пояснил министр.

В интервью изданию Шаппс сказал: "Мы делаем эти важные инвестиции в судостроение, чтобы построить будущий королевский военно-морской флот, необходимый для сдерживания наших противников, а затем победы над ними, если не удастся сдержать".

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Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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