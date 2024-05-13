В МИД Британии исключили возможность участия сил НАТО в перехвате ракет ВС РФ на Украине

Отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобную поддержку в случае с Украиной, руководитель Форин оффиса указал на "принципиальное различие" ситуаций

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Создание бесполетной зоны над Украиной или перехват российских ракет с помощью войск стран - членов НАТО вывели бы конфликт в стране на новый уровень, Лондон не собирается предпринимать подобные действия. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете The Sunday Times.

Отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобную поддержку в случае с Украиной, руководитель Форин оффиса указал на "принципиальное различие" ситуаций. "Мы можем многое сделать, чтобы помочь украинцам, и это не будет шагом в сторону эскалации. Великобритания показывала это, поставляя противотанковые средства, танки, дальнобойную артиллерию", - сказал он.

"Но единственное, чего нам следует избегать, - это конфликт между силами НАТО и Россией. Вот почему с самого начала я заявил, что я не думаю, что мы можем создать бесполетную зону или перехватывать в рамках НАТО [ракеты] на Украине. Но пока солдаты НАТО напрямую не воюют с российскими солдатами, все, что мы делаем, чтобы помочь Украине отбиться от России, приемлемо", - утверждал Кэмерон.