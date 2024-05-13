Войти
ТАСС

В МИД Британии исключили возможность участия сил НАТО в перехвате ракет ВС РФ на Украине

527
0
0
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Источник изображения: Antonio Masiello/ Getty Images

Отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобную поддержку в случае с Украиной, руководитель Форин оффиса указал на "принципиальное различие" ситуаций

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Создание бесполетной зоны над Украиной или перехват российских ракет с помощью войск стран - членов НАТО вывели бы конфликт в стране на новый уровень, Лондон не собирается предпринимать подобные действия. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете The Sunday Times.

Отвечая на вопрос о том, почему королевские ВВС помогали Израилю перехватывать запущенные Ираном ракеты и беспилотники, но не оказывали подобную поддержку в случае с Украиной, руководитель Форин оффиса указал на "принципиальное различие" ситуаций. "Мы можем многое сделать, чтобы помочь украинцам, и это не будет шагом в сторону эскалации. Великобритания показывала это, поставляя противотанковые средства, танки, дальнобойную артиллерию", - сказал он.

"Но единственное, чего нам следует избегать, - это конфликт между силами НАТО и Россией. Вот почему с самого начала я заявил, что я не думаю, что мы можем создать бесполетную зону или перехватывать в рамках НАТО [ракеты] на Украине. Но пока солдаты НАТО напрямую не воюют с российскими солдатами, все, что мы делаем, чтобы помочь Украине отбиться от России, приемлемо", - утверждал Кэмерон. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Иран
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Совершенство приводит к деградации
18.04.2017
Заложники международного права
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
21.08.2014
«Иррегулярная война» дает России время модернизировать армию ("Scientific American", США)
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
14.05.2014
Новый старый мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 23:05
  • 1298
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 20:17
  • 6
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 13.05 18:56
  • 2
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 13.05 18:55
  • 280
Космонавтика Илона Маска
  • 13.05 18:20
  • 2721
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.05 15:30
  • 2
В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра
  • 13.05 15:22
  • 41
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 13.05 05:36
  • 156
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 13.05 01:57
  • 1
БПЛА – проблема идентификации «свой-чужой»
  • 12.05 18:10
  • 2
Комбриг спецназа призвал создать БПЛА-носитель для FPV-дронов и внедрить в ВС России
  • 12.05 17:52
  • 1276
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.05 17:44
  • 29
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 11.05 16:04
  • 300
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 11.05 15:46
  • 112
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.05 15:18
  • 137
Подстава над Идлибом