БЛА "Гранат-4" при первом боевом применении в зоне СВО успешно навел удар на Abrams

В организации подчеркнули, что это первое зафиксированное боевое применение комплекса с БЛА "Гранат-4" в новом исполнении с подсветом для корректируемых боеприпасов "Краснополь", "Китолов" и "Грань"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Гранат-4" начал использоваться в зоне СВО для наведения корректируемых боеприпасов, в ходе первого применения был поражен очередной танк Abrams производства США. Об этом сообщили в концерне "Калашников".

"В зоне проведения СВО российские военнослужащие с помощью БЛА "Гранат-4", созданного на НПО "Ижевские беспилотные системы" концерна "Калашников", поразили очередной танк М1А1 Abrams американского производства. Беспилотный летательный аппарат обнаружил танк в движении, выследил его, выдал целеуказание и подсветил. Наша артиллерия точно ударила по заокеанскому хламу корректируемым боеприпасом "Краснополь", - говорится в сообщении в телеграм-канале концерна.

В организации подчеркнули, что это первое зафиксированное боевое применение комплекса с БЛА "Гранат-4" в новом исполнении с подсветом для корректируемых боеприпасов "Краснополь", "Китолов" и "Грань". "Таким образом, концерн "Калашников" изготавливает не только сами управляемые артиллерийские боеприпасы, но и средства для их наведения", - отметили в концерне.