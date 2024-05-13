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Интерфакс-АВН

Украина может получить первые F-16 уже в июне-июле - СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен.
Источник изображения: © AP Photo / Peter Dejong

Лондон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Первые американские истребители F-16 могут быть переданы Украине в течение нескольких недель, сообщила британская газета The Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

"Самолеты должны были быть поставлены (...) к июню-июлю", - говорится в публикации.

В ней уточняется, что источник не сообщил, кто будет поставлять самолеты, "однако ряд стран Запада предложили эти самолеты, и Америка поддержала этот шаг".

Издание напомнило, что в апреле Нидерланды передали еще три истребителя F-16 на учебную базу в Румынии, где украинских пилотов и наземный персонал обучают управлению и техническому обслуживанию.

Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции, которая завила о готовности предоставить F-16 Киеву, отметила газета. Голландцы пообещали поставить в общей сложности 24 истребителя, в инициативе также участвуют Дания, Норвегия и Бельгия.

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Румыния
США
Украина
Продукция
F-16
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