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Интерфакс-АВН

США предложили Израилю разведданные в обмен на отказ от полномасштабного вторжения в Рафах - СМИ

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Флаги США и Израиля в Иерусалиме
Флаги США и Израиля в Иерусалиме.
Источник изображения: © AFP 2020 / AHMAD GHARABLI

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена предложила Израилю доступ к американским разведданным, в частности, о местонахождении бойцов ХАМАС, в обмен на отказ израильских властей от полномасштабной военной операции в Рафахе, сообщает в субботу The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена предлагает Израилю ценную помощь, если он воздержится от полномасштабного вторжения в Рафах. Помощь включает предоставление секретных разведданных, которые помогут израильским военным точно определять местонахождение лидеров ХАМАС и скрытых туннелей группировки", - информирует издание.

Кроме того, по данным источников, США предложили Израилю помощь в предоставлении убежищ для перемещенных лиц и в создании систем доставки продовольствия, воды и медикаментов палестинцам, покинувшим Рафах.

Как отмечает газета, администрация Байдена делала подобные предложения "в течение последних нескольких месяцев в надежде, что удастся убедить Израиль провести более ограниченную и точечную операцию" в Рафахе.

"У нас есть серьезные опасения по поводу того, как Израиль проводит свою военную кампанию, и они могут достичь кульминации в Рафахе", - заявил один из источников издания.

Ранее в мае Армия обороны Израиля начала точечные операции на востоке Рафаха, а теперь намерена расширить их на новые зоны. В пятницу сообщалось, что израильский военный кабмин проголосовал за расширение операций в Рафахе. При этом некоторые СМИ отмечают, что израильская сторона все же планирует несколько ограничивать масштабы действий военных, чтобы не вызывать недовольства США и международного сообщества.

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Страны
Израиль
США
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