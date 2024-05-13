Республиканцы призывают Пентагон обратить внимание на защиту американских военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе

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Представители республиканской партии в правительстве США призвали командование американских ВВС и ВМС обратить внимание на обеспечение защиты своих военных баз в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, Пентагону предлагается обеспечить строительство укрытий для защиты авиации от бомбовых и ракетных ударов.

При этом республиканцы напоминает американскому военному ведомству, что в случае вооруженного конфликта США с Китаем из-за Тайваня, ключевую роль будут играть средства боевой авиации.

Приводятся данные, что Пекин располагает 1900 истребителями, из которых 1300 четвертого поколения, свыше 2800 баллистических ракет средней и малой дальности, а также крылатых ракет наземного базирования. Вместе с тем Китай смог за десятилетия построить 400 укрепленных капониров, в то время как американцы возвели всего 22 подобных сооружения.

Недавно проведенные военные учения американской армии, в ходе которых моделировалось возможное развитие вооруженного конфликта с Китаем из-за Тайваня, продемонстрировали, что 90% самолетов ВВС США с высокой долей вероятности могут быть потеряны в результате ракетно-бомбовых ударов НОАК, а не воздушных боев.

Тем временем, к ограниченным водам Тайваня на беспрецедентно близкое расстояние в четыре морских мили впервые за всю историю приблизился флот из как минимум 12 китайских военных кораблей.