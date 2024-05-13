Глава Департамента МИД РФ: Британия повышает ставки в конфронтации с Россией - Интервью ТАСС

Сергей Беляев — о враждебных шагах правительства Великобритании, возможных ответных мерах на действия Финляндии и Швеции и главной задаче диппредставительств РФ в Латвии, Литве и Эстонии

Директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в специальном интервью ТАСС рассказал, как Лондон повышает ставки в деструктивной политике против Москвы, назвал возможные ответные меры на действия Финляндии и Швеции, а также ответил на вопрос, почему Россия не спешит закрывать посольства в странах Балтии.

— Как Вы могли бы прокомментировать объявленные 8 мая враждебные шаги правительства Великобритании?

— МИД России уже дал развернутый комментарий в отношении этих враждебных действий Лондона. Очевидно, что правительство Великобритании не только не намерено отказываться от курса на жесткое противостояние с Россией, но и продолжает прилагать существенные усилия для повышения градуса конфронтации. При этом принцип безосновательных обвинений "хайли лайкли" стал фирменным почерком британской дипломатии.

— В апреле впервые за шесть лет Британия ответила на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Какие дальнейшие шаги предпримет Москва для выяснения деталей данного инцидента? Есть ли у нас хотя бы малейшее понимание о судьбе Сергея Скрипаля? Возможно, такая информация проходила по линии спецслужб?

— Произошедший в Солсбери в марте 2018 года инцидент с участием граждан нашей страны Сергея и Юлии Скрипалей остается в числе главных раздражителей в российско-британских отношениях. Спустя шесть лет с момента происшествия Лондон по-прежнему демонстрирует нежелание к предметному диалогу как по линии внешнеполитических ведомств, так и следственных органов. При этом англичане отказываются предоставить консульский доступ к россиянам согласно положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года, предлагая поверить им на слово, что Скрипали якобы от такой возможности добровольно отказываются.

В апреле этого года из Форин оффиса была получена нота, которую с некоторыми оговорками можно считать подобием запоздалой официальной реакции. В ней, в частности, сообщается, что Юлия Скрипаль якобы вновь отклонила предложение о консульском содействии. Помимо этого МИД Британии проинформировал о том, что не будет комментировать расследование инцидента в Солсбери, поскольку "соответствующие юридические процедуры" все еще продолжаются. При этом, как и прежде, англичане отказались предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля.

Подобные отписки служат лишним доказательством пренебрежительного отношения Лондона к своим международным обязательствам и подтверждают постановочный характер инцидента в Солсбери, настоящей целью которого было нанесение ущерба международной репутации России и двусторонним отношениям.

Мы, безусловно, продолжим попытки выяснить судьбу наших граждан. За прошедшие с момента провокации годы посольство России в Лондоне направило в британский МИД более 60 письменных запросов, а на сайте дипмиссии в сети "Интернет" размещен подробный регулярно обновляемый информационно-аналитический материал "Солсбери: вопросы, которые остались без ответов".

— Ранее газета The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн, а также 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия. Как в Москве оценивают такие шаги Лондона, какие ответные меры будут приняты? Рассматривает ли Москва возможность использования двусторонних каналов для предотвращения дальнейшей эскалации на Украине? Или сегодня это бессмысленно?

— Вынуждены констатировать, что Британия остается одним из крупнейших военных доноров киевского неонацистского режима и активно лоббирует поставки украинцам ПВН (продукции военного назначения - прим. ТАСС) другими странами. По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около £7,1 млрд. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов.

Если говорить о внешнеполитической проекции недавнего решения о выделении нового пакета помощи Киеву, то в нем угадывается стремление Лондона в очередной раз продемонстрировать лидерские амбиции Британии в НАТО и Европе. Аналогичным образом англичане действовали в ситуации с началом поставок на Украину крылатых ракет Storm Shadow и танков Challenger II.

Очевидно и намерение британских консерваторов использовать свою принципиальную позицию в вопросе военной поддержки Украины в рамках кампании по выборам в Палату общин британского парламента, которые, как ожидается, должны состояться до конца года. Не секрет, что главным выгодоприобретателем продолжающегося накачивания Киева вооружением является британский ВПК (военно-промышленный комплекс - прим. ТАСС), играющий важную роль в экономике страны. К слову, именно кризисное состояние национальной экономики, как показывают опросы общественного мнения, является "ахиллесовой пятой" тори и может стать одной из главных причин их сокрушительного поражения на предстоящих парламентских выборах.

В двусторонних контактах по линии внешнеполитических ведомств последовательно доводим до британской стороны тезис о пагубности поддержки режима Зеленского, ведущей к дальнейшей эскалации и жертвам среди мирного населения. Подчеркиваем, что отказ Лондона от конфронтационного курса, в рамках которого, в частности, активно применяется механизм санкционных ограничений в отношении российских физических лиц и организаций, является необходимым условием для восстановления двусторонних политических и торгово-экономических связей.

— Существует ли проблема визовых разменов с британской стороной? Своевременно ли выдаются документы дипломатам посольства России?

— Визовое досье является неотъемлемой частью диалога с британской стороной по дипломатическим каналам. При этом мы, безусловно, вынуждены учитывать нынешнее состояние двусторонних отношений, а также проблемы, копившиеся между нашими странами на протяжении ряда лет.

Текущие сложности в вопросе выдачи виз сотрудникам, командируемым в российские загранучреждения в Великобритании, связаны, прежде всего, с ужесточением подходов Лондона в визовой сфере после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, а также вследствие британской провокации с предполагаемым отравлением Скрипалей. Решительно отвергаем подобную логику англичан, подчеркивая, что она заводит в тупик ситуацию в визовом досье. Как следствие, обе стороны сталкиваются с существенными затруднениями в работе своих дипмиссий, в частности, в вопросе кадрового комплектования, ротации персонала, что препятствует их нормальному функционированию.

— В феврале Россия денонсировала соглашение, разрешавшее британским морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Есть ли данные, как эти санкции отразились на британской экономике? Поднимал ли официальный Лондон по двусторонним каналам с Москвой тему снятия данных ограничений?

— Решение денонсировать упомянутое соглашение стало логичным, хотя и вынужденным ответом на продолжающийся антироссийский курс Лондона, в рамках которого, в частности, весной 2022 года Британия объявила о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

Долгосрочные последствия этого шага для британской экономики еще только предстоит оценить. Однако уже очевидно, что сужение маневра у местных экономоператоров неизбежно окажет негативное влияние на перспективы рыбной отрасли страны. С учетом затяжного кризиса, охватившего все сферы британской экономики, денонсация соглашения, как представляется, станет дополнительным фактором, подрывающим и без того шаткую стабильность внутри Соединенного Королевства.

В двусторонних контактах англичане предпочитают данный сюжет не педалировать. В этом угадывается желание правительства британских консерваторов сделать хорошую мину при плохой игре. Убеждены, что ставка на намеренное замалчивание проблемы себя не оправдает.

В то же время хочется верить, что складывающаяся ситуация даст дополнительную пищу для размышлений той части британского политистеблишмента, в умах которой сохраняется хотя бы толика здравомыслия и понимания простой истины, что разговор с Россией с позиции силы на языке угроз и экономических санкций не только бесперспективен, но и чреват конкретными издержками.

— Год назад Россия понизила уровень дипотношений до представленности на уровне временных поверенных в делах в странах Прибалтики. На этом фоне как сегодня функционируют российские дипмиссии в Латвии, Литве и Эстонии? С какими проблемами сталкиваются российские дипломаты?

— Действительно, уровень дипотношений со странами Прибалтики понижен до временных поверенных в делах. При этом эстонского посла мы инициативно попросили покинуть нашу страну после того, как Таллин сократил вдвое численность посольства России в Эстонии.

Сегодня наши дипмиссии в странах Прибалтики работают в крайне сложных, по сути, осадных условиях. При попустительстве местных властей осуществляются акты вандализма в отношении зданий и имущества роспосольств, бывали и отдельные случаи нападений на наших сотрудников. С согласия муниципалитетов вокруг загранучреждений на постоянной основе организуются пикеты, мешающие их нормальной работе, развернуты инсталляции оскорбительного в адрес России характера. Функционирование дипмиссий серьезно осложняют введенные Вильнюсом, Ригой и Таллином незаконные ограничения на банковское обслуживание. Литва с лета прошлого года прекратила выдачу дипломатических и служебных виз, что сделало невозможной нормальную ротацию сотрудников. Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как "зеркально", так и асимметрично.

В этой напряженной обстановке значительно возросла рабочая нагрузка на роспосольства. Кроме того, Вильнюс, Рига и Таллин в 2022 году закрыли все пять наших консульских учреждений в Прибалтике, защищавших интересы росграждан и русскоязычных жителей.

Несмотря на крайнюю русофобию и враждебную атмосферу, сотрудники российских загранпредставительств продолжают достойно нести вахту, отстаивают интересы нашей Родины, а также проживающих в прибалтийских странах росграждан и соотечественников.

— Рассматривает ли Москва возможность закрытия своих дипмиссий в Прибалтике?

— Россия не выступала и не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога в любых условиях. Во враждебном окружении это иногда даже важнее с учетом более высоких рисков возникновения кризисных ситуаций. Однако недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить и такое рабочее взаимодействие.

Одновременно не следует забывать, что в государствах Прибалтики, особенно в Латвии и Эстонии, проживает большое количество русскоязычных людей, включая граждан России. К сожалению, для прибалтийских властей привычным делом стали преследования соотечественников за "инакомыслие", гонения на русскоязычные партии, политически мотивированные задержания, аресты и сфабрикованные уголовные дела. Под надуманным предлогом "угрозы национальной безопасности" из Прибалтики депортируют росграждан. В первую очередь это актуально для Латвии, где приняты драконовские поправки к закону "Об иммиграции". Растет русофобия и бытовая дискриминация, включая травлю детей в школах и даже детских садах. Русский язык практически полностью выдавлен из всех сфер общественной жизни, в том числе системы образования, ликвидировано российское информационное пространство.

В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики, привлекая правозащитников и юристов. Именно в этом видим на данном этапе главную задачу наших диппредставительств в Латвии, Литве и Эстонии.

— Какие реальные угрозы уже испытывает российская сторона в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО?

— Внимательно следим за процессом интеграции Финляндии и Швеции в Североатлантический военный блок. Отмечаем стремление руководства этих государств в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО. Планы размещения на территории Финляндии штабных структур альянса, активное участие страны в военно-стратегических натовских учениях, обсуждение возможности "в случае необходимости" перемещения иностранного ядерного оружия по своей территории, регулярное выполнение шведскими военными самолетами радиоэлектронной разведки у российских берегов на Балтике, безусловно, создают дополнительные угрозы безопасности России.

Меры реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ принимаются. Так, указом президента Российской Федерации от 26 февраля 2024 года "О военно-административном делении Российской Федерации" воссоздан Ленинградский военный округ. Дальнейшие ответные шаги, в том числе военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией.

— Ранее стало известно, что новым послом Финляндии в России станет Марья Лийвала. Выдала ли российская сторона агреман? Рассчитывает ли Москва на какие-либо позитивные подвижки в диалоге с Хельсинки?

— 12 апреля администрацией президента Финляндии было опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лийвалы послом Финляндии в Российской Федерации. Как Вы понимаете, данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение.

В настоящее время Лийвала занимает должность директора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии. Известна нам как опытный и высокопрофессиональный дипломат, неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений.

Однако едва ли стоит ожидать от нее работы в таком же ключе после прибытия в Москву. Начиная с 2022 года властями Финляндии взят курс на слом всего комплекса российско-финляндских связей в соответствии с антироссийскими установками коллективного Запада, что отчетливо проявляется и в деятельности финского внешнеполитического ведомства. Понятно, что и посол Финляндии в России следует этим установкам.

— После того, как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о серьезных экономических сложностях в приграничных финских городах. Готова ли российская сторона оказать им поддержку? Ведь эти регионы были популярными туристическими направлениями у наших граждан.

— Сегодня финской стороной сделано все, чтобы разрушить некогда прочные связи между приграничными регионами России и Финляндии. Российская политика на финском направлении всегда основывалась на принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения. Мы уверены, что коренным национальным интересам финского народа в максимальной степени отвечал бы курс на добрососедство с Россией. Именно благодаря успешной реализации такого курса в течение последних нескольких десятилетий Финляндии удавалось получать значительную выгоду в плане развития своей экономики и построения общества всеобщего благосостояния.

Однако в последнее время в Финляндии силами западных и национальных СМИ, к которым примкнул и хор финских политиков различного толка, активно насаждался миф "угрозы с Востока", в который в итоге поверили и простые финны. Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России, проблемы депопуляции граничащих с Российской Федерацией восточных регионов страны.

Позволю себе не согласиться с такой постановкой вопроса. Россия не должна думать о том, как помогать гражданам Финляндии, которых избранные ими же руководители ставят в заведомо непростое положение. Финны должны самостоятельно решать свою судьбу, и, если складывающееся положение их не устраивает, попытаться изменить ситуацию. Им самим стоило бы определить, что в большей степени отвечает их интересам — возврат к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией или превращение собственной страны в боевой форпост управляемого из Вашингтона военного блока НАТО со всеми вытекающими последствиями. А мы должны думать о благосостоянии российских граждан и российских регионов.