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Интерфакс-АВН

США не обнаружили нарушений в использовании Киевом американских вооружений - госдепартамент

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Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022
Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022.
Источник изображения: Cydney Lee / министерство обороны США

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - США не выявили случаев использования Украиной американского оружия не по назначению или не в соответствии с заиленными целями, говорится в опубликованным докладе госдепартамента, представленном конгрессу.

"Правительству США неизвестно о том, что оборонные изделия, подпадающие под действие меморандума о национальной безопасности (NSM-20), не были получены предполагаемым иностранным правительственным получателем и/или использовались не по назначению в целях, несовместимых с намеченными целями", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "правительство Украины осознает, с какими проблемами оно столкнется в случае получения любой негативной информации, свидетельствующей о неправомерном использовании Украиной предоставленных США оборонных изделий".

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Страны
США
Украина
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