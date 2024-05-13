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Интерфакс-АВН

Пентагон распорядился о выводе из Нигера всех военных США - СМИ

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Военнослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер
Военнослужащие 3-й пехотной дивизии США выносят тело погибшего в Нигере американского сержанта на авиабазе Довер.
Источник изображения: © AP Photo / Pfc. Lane Hiser/ U.S. Army

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны США на этой неделе распорядилось вывести из Нигера весь свой контингент - примерно 1000 американских военных, сообщает Politico со ссылкой на неназванного чиновника США.

"На этой неделе Пентагон распорядился о выводе 1000 американских солдат из Нигера", - информирует издание. Уточняется, что распоряжение не касается сотрудников служб безопасности посольства США.

По словам собеседника газеты, военным нужно покинуть Нигер в течение предстоящих нескольких месяцев.

При этом чиновник отметил, что сроки еще могут измениться. В настоящее время делегация США находится в Нигере и ведет переговоры о выводе войск. Источник считает, что военных переместят в другие части Африки.

Politico пишет, что "уход военных США из Нигера подрывает многолетние усилия по борьбе с терроризмом в Сахеле".

По словам заместителя госсекретаря Молли Фи, вместе с высшими руководителями Государственного департамента, министерства обороны, Африканского командования США, посольства США в Нигере и других, они участвуют в "постоянных откровенных дискуссиях с властями CNSP в Нигере".

В апреле Associated Press (AP) со ссылкой на двух неназванных представителей властей США сообщило, что основная часть американских военнослужащих, размещенных в Нигере и Чаде, покинет эти страны. Ранее зампредседателя комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди заявил в интервью AP, что окончательного решения относительно того, покинут ли военнослужащие США Нигер и Чад в полном составе, пока нет.

AP напоминает, что США располагают крупной военно-воздушной базой в городе Агадес - в 920 км к северо-востоку от столицы Нигера Ниамей. Базу используют для разведывательных полетов БПЛА и пилотируемой авиации и для других целей. США также с 2013 года инвестировали сотни млн долларов в обучение нигерских военных.

В середине марта власти Нигера объявили недействительным соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве с США. Они заявили, что оно "было навязано" Вашингтоном.

Ранее Нигер, Мали и Буркина-Фасо объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами.

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