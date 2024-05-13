СМИ: доверие к американскому оружию подорвано из-за эффективной работы систем РЭБ РФ

По данным Business Insider, речь в первую очередь идет о снарядах Excalibur и GMLRS, которые применяются поставляемыми США системами HIMARS и гаубицами М777

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Поставляемое Соединенными Штатами на Украину вооружение сталкивается с шокирующим снижением точности из-за эффективного применения Россией комплексов и систем РЭБ, что подрывает доверие других стран к американскому оружию. Об этом пишет портал Business Insider.

По его данным, речь в первую очередь идет о снарядах Excalibur и GMLRS, которые применяются поставляемыми США системами HIMARS и гаубицами М777.

Возможности и точность этого оружия под вопросом, что имеет "не только тактические и оперативные последствия для украинцев", но и может вызвать вопросы о "доверии других стран к этим системам".

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

После подписания документов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на сумму $1 млрд. В новый пакет военной помощи со стороны США вошли зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры MRAP, бронеавтомобили HMMWV, транспортные средства для буксировки и перевозки техники, боеприпасы для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм и 155 мм, минометные снаряды калибра 60 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения.

Как подчеркивали в МИД РФ, предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.