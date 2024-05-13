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Интерфакс-АВН

Байден поручил выделить Киеву военную помощь еще на $400 млн - Белый дом

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден распорядился о предоставлении Украине военной помощи на $400 млн, сообщает в пятницу Белый дом.

"Пользуясь полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю распорядиться о выделении до $400 млн США на оборонные товары и услуги Минобороны, а также на военную подготовку, чтобы предоставить помощь Украине, и принять решения, необходимые для направления такой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

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Страны
США
Украина
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