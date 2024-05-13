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Интерфакс-АВН

Москва готова к укреплению отношений с Чадом после победы Идриса Деби на президентских выборах - МИД РФ

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Идриса Деби
Идриса Деби.
Источник изображения: pbs.twimg.com

Москва. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Республике Чад и выражают готовность к дальнейшему сотрудничеству двух стран, сообщает МИД РФ.

"В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Чаде, которые стали завершающим этапом в процессе перехода к гражданской форме правления, и подтверждают готовность к дальнейшему укреплению отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Чад", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

6 мая в Чаде состоялись президентские выборы. Согласно предварительным результатам, обнародованным 9 мая Национальным агентством по управлению выборами Чада, "победу одержал президент переходного периода, президент Республики Чад, глава государства, кандидат от правящей партии "Движение патриотического спасения" Махамат Идрис Деби, набрав 61,03% голосов", отмечается в сообщении. Основного оппонента Идриса Деби, премьер-министра Чада и лидера оппозиционной партии "Трансформаторы" Сюксеса Масра поддержали 18,53% избирателей.

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Страны
Россия
Чад
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