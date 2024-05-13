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Интерфакс-АВН

Варшава и Сеул договорились о производстве в Польше южнокорейских РСЗО для стран НАТО

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Боевые машины модульной мультикалиберной реактивной системы залпового огня К239 Chunmoo армии Южной Кореи
Боевые машины модульной мультикалиберной реактивной системы залпового огня К239 Chunmoo армии Южной Кореи.
Источник изображения: Hanwha

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Польше будут производиться южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo (польское наименование - Homar-K) для поставок стран НАТО, сообщил польский государственный оборонный концерн PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в пятницу.

"10 мая этого года в варшавском бюро Polska Grupa Zbrojeniowa представитель Huta Stalowa Wola Гжегож Шидло и вице-президент Hanwha Aerospace Бу Хван Ли подписали протокол о намерениях, которое станет основой для дальнейшего расширения сфер деятельности. сотрудничество между польской и корейской промышленностью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, "заключенное соглашение расширяет сферу сотрудничества между Huta Stalowa Wola и Hanwha Aerospace в производстве пусковой установки Homar-K, включая передачу технологии пусковой установки, ее дальнейшую полонизацию, а также адаптацию к использованию 122-мм неуправляемых ракет. Кроме того, соглашение открывает путь к сотрудничеству между сторонами в предложении пусковой установки Homar-K на другие рынки на восточном фланге НАТО".

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Страны
Польша
Южная Корея
Проекты
NATO
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