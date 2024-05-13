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Военное обозрение

Пентагон отчитался о якобы пресечении «несанкционированного использования» ВС России на Украине терминалов Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты якобы пресекли «несанкционированное использование» российскими войсками в конфликте на Украине терминалов спутниковой связи Starlink. С таким заявлением выступил заместитель главы Пентагона по космической политике Джон Пламб, сообщает Bloomberg.

По словам Пламба, Пентагон активно работал как с компанией SpaceX Илона Маска, так и с Украиной, что в итоге привело к положительному результату, но вот к какому, он не пояснил. Представитель Минобороны США отказался уточнять, какие методы или тактику используют американцы, чтобы противодействовать российским военным в использовании терминалов Starlink на фронте. При этом он подчеркнул, что недавно ВС России якобы испытывали «беспрецедентные проблемы» с подключением. В то же время он признал, что полностью исключить использование терминалов невозможно.

На данный момент мы успешно противодействуем их использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи

— заявил Пламб.

В феврале украинская военная разведка заявила, что российские военные на линии фронта свободно пользуются терминалами спутниковой связи Starlink. При этом уточнялось, что пока это не носит массового характера, но количество зафиксированных случаев растет и в ближайшем будущем может принять массовый характер. Илон Маск отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что не ведет дела с российскими компаниями, но терминалы продаются по всему миру.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
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