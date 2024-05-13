У Израиля достаточно сил, чтобы сражаться в одиночку - Нетаньяху

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от операции в Рафахе, несмотря на угрозы США о приостановке поставок оружия.

"Если Израилю нужно выстоять в одиночку, он выстоит в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями", - заявил премьер в видеообращении к нации.

Он сравнил нынешнюю войну в Газе с войной Израиля за независимость в 1948 году.

"Тогда в отношении Израиля также было введено эмбарго на поставки оружия, но мы победили. Сегодня мы намного сильнее", - сказал Нетаньяху.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил на пресс-конференции, что у Израиля достаточно оружия для операции в Рафахе, а разногласия с администрацией Байдена будут решаться "при закрытых дверях".

Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду, во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, заявил, что приверженность США безопасности Израиля остается "непоколебимой".

"Тем не менее в настоящее время мы рассматриваем некоторые краткосрочные меры безопасности в контексте разворачивающихся событий в Рафахе, - сказал Остин. - Мы еще не приняли никаких решений. Мы сделали паузу, чтобы пересмотреть некоторые меры по обеспечению безопасности, которые мы предоставляем".

Ранее Байден пообещал прекратить поставку Израилю некоторых видов вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что Байден продолжит предоставлять Израилю "военные возможности", необходимые для самообороны, но подчеркнул, что президент не хочет, чтобы Израиль использовал конкретное оружие американского производства в Рафахе.