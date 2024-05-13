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Интерфакс-АВН

США приостановили поставку Израилю 3,5 тыс. авиабомб - Пентагон

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - США поставили на паузу поставку Израилю в общей сложности 3,5 тыс. авиабомб в связи с ситуацией в Рафахе в секторе Газа, заявил в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 2000 фунтов (908 кг), а также 1,7 тыс. бомб весом 500 фунтов (около 226 кг)", - сказал Райдер на брифинге.

По его словам, США пока не приняли решение по поводу того, что делать с этими поставками дальше.

Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил сообщения о решении Вашингтона повременить с передачей Израилю партии боеприпасов в связи с обстановкой вокруг Рафаха в секторе Газа.

CNN отмечает, что президент США Джо Байден таким образом пошел навстречу многим однопартийцам-демократам, настраивающим на ограничении поставок оружия Израилю. Кроме того, подчеркивает телеканал, глава Белого дома признал в интервью, что американское оружие использовалось для ударов, которые привели к гибели мирных жителей в секторе Газа.

На этой неделе Израиль провел точечные операции в Рафахе.

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Страны
Израиль
США
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