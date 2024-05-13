Операция в Рафахе ослабит безопасность Израиля - госдеп

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон считает, что Израиль в случае проведения военной операции в Рафахе подорвет собственную безопасность, заявил в четверг представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что операция в Рафахе, помимо ущерба, который причинит палестинцам, ослабляет безопасность Израиля, она не делает его сильнее. Это одна из причин, по которой мы выступаем против этой кампании", - сказал Миллер на брифинге.

При этом он добавил, что пока США не наблюдают проведения в Рафахе крупной военной операции.

Миллер также вновь заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль в плане защиты от угроз.

"Хоть мы и против полномасштабной военной операции в Рафахе, мы по-прежнему поддерживаем право Израиля на защиту от любых угроз. Это не изменилось и не изменится", - подчеркнул он.

Ранее в четверг советник Белого дома Джон Кирби заявил, что израильская операция в Рафахе, по мнению США, лишь улучшит положение ХАМАС.

"Любая крупная наземная операция в Рафахе укрепит позиции ХАМАС на переговорах, а не позиции Израиля. Такова наша точка зрения", - приводит Associated Press слова Кирби на брифинге.

Байден пообещал не поставлять Израилю ряд вооружений в случае операции в Рафахе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Байден подчеркнул, что масштабная израильская операция в Рафахе - "это совершенно неправильно". "Мы не будем поставлять для этого оружие, артиллерийские боеприпасы", - добавил он.

При этом американских президент пообещал, что США в любом случае продолжат передавать все необходимое для израильской системы ПВО.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов.

CNN отмечает, что Байден таким образом пошел навстречу многим однопартийцам-демократам, настраивающим на ограничении поставок оружия Израилю. Кроме того, подчеркивает телеканал, глава Белого дома признал в интервью, что американское оружие использовалось для ударов, которые привели к гибели мирных жителей в секторе Газа.

На этой неделе Израиль провел точечные операции в Рафахе.