Войти
Интерфакс-АВН

Авиасалон МАКС-2024 планируется отменить - источники

508
0
0
Авиасалон МАКС-2015
Авиасалон МАКС-2015.
Источник изображения: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС), ожидавшееся летом этого года в подмосковном Жуковском, отменено, сообщили "Интерфаксу" три источника в авиаотрасли.

Причину отмены собеседники не уточнили, новую предполагаемую дату проведения салона они также не назвали. Решение об отмене принципиально принято, но пока не формализовано, уточнил один из собеседников агентства.

Первоначально МАКС должны были провести в 2023 году (с 25 по 30 июля), но весной источники "Интерфакса" сообщили, что авиасалон переносится на 2024 год. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники уточняли, что решение было принято из соображений безопасности. Компания-устроитель АО "Авиасалон" позднее подтвердила перенос мероприятия на 2024 год, уточнив, что МАКС состоится и в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
28.11.2006
Рособоронэкспорт опровергает сообщения о начале поставок ЗРК "Тор-М1" в Иран и призывает не забывать о реальности в погоне за новостями
27.11.2006
"Волга-Днепр" и "Мотор-Сич" возобновляют выпуск самолетов "Руслан"
16.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
15.11.2006
В Риме состоится очередное заседание российско-итальянской межправкомиссии по ВТС
31.10.2006
Российский и украинский авиапром в состоянии производить самолёты АН-124 "Руслан"
05.10.2006
Новые индийские фрегаты будут вооружены ракетами "Брамос"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте