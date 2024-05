Не только на линии боевого соприкосновения: Россия готова к наступлению на всех фронтах - Мнения ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС Источник изображения: © Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Андрей Низамутдинов — о положении киевского режима и недвусмысленных сигналах

В сводках российского Минобороны в последнее время едва ли не ежедневно упоминаются названия все новых населенных пунктов, освобожденных нашими войсками в ходе СВО. Линия боевого соприкосновения постепенно сдвигается на запад, в сторону Днепра. Но одними лишь военными операциями дело не ограничивается: предпринятые Москвой шаги и сделанные официальными лицами заявления показывают, что Россия готова давать ответ и наступать на всех фронтах, включая политический, дипломатический и правовой.

Недвусмысленный сигнал

Дела на фронте у киевского режима складываются, мягко говоря, не лучшим образом: ВСУ терпят поражение за поражением и несут тяжелые потери в живой силе и технике. Даже самые стойкие сторонники Киева наподобие главы европейской дипломатии Жозепа Борреля признают, что страна без поставок западного оружия "должна будет капитулировать в течение двух недель". Еще более пессимистичную оценку высказал в интервью британской The Guardian майор украинской нацгвардии Максим Таран: для того чтобы "в одиночку", без помощи Запада, победить Россию, Украине понадобится "100 лет".

В странах Запада остроту ситуации, разумеется, осознают и пытаются поддержать Киев если не делом, как Вашингтон, после долгих проволочек все-таки одобривший новый пакет многомиллиардной помощи, то хотя бы словом. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что не исключает отправки французских войск на Украину, при этом, правда, уточнив: если Украина попросит. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не согласился с Макроном, заметив, что отправка на Украину войск НАТО "стала бы опасной эскалацией". Зато британский дипломат указал, что Украина имеет полное право использовать дальнобойные ракеты, поставленные Лондоном, для нанесения ударов по объектам на российской территории.

Разумеется, эти заявления не остались в Москве незамеченными. Минобороны РФ в начале этой недели сообщило: Генштаб начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В рамках учений, которые пройдут "в ближайшее время", будет проведен "комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия". Как отметили в Минобороны, учения проводятся "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц" в адрес России.

Примечательно, что на Западе сигнал, отправленный Москвой, расшифровали моментально. Французские Le Figaro и Le Monde, британские Financial Times и The Telegraph, американские The New York Times и Bloomberg, как и многие другие западные СМИ, буквально в один голос отметили: предостережение адресовано прежде всего Парижу и Лондону, но заодно призвано остудить горячие головы других западных политиков, мечтающих нанести России стратегическое поражение.

Для совсем непонятливых пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил: "Мы с вами совсем недавно были свидетелями беспрецедентного нового витка напряженности, который был инициирован президентом Франции, МИД Великобритании. Это все была очень опасная риторика". По словам представителя Кремля, "доселе невиданные и беспрецедентные заявления" потребовали от российской стороны "очень ответственной, стремительной и эффективной реакции". Именно такой реакцией и стало объявление о подготовке учений.

Не обошлось и без дипломатических демаршей. Вызванному в МИД РФ послу Франции Пьеру Леви пришлось выслушать "принципиальные оценки деструктивной и провокационной линии Парижа, ведущей к дальнейшей эскалации конфликта" на Украине. А посла Великобритании Найджела Кейси на Смоленской площади и вовсе предупредили: ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории РФ могут стать любые военные объекты и техника королевства не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Кстати сказать, на сайте президента Украины появилась петиция об обращении к Франции по поводу ввода войск. Разумеется, подобная "гражданская инициатива" не равнозначна официальному обращению со стороны киевских властей. Однако ее появление лишний раз подтверждает своевременность военно-политических и дипломатических демаршей, предпринятых Москвой в ответ на провокационные заявления Парижа.

Переговоры? Не с кем и не о чем

Резкая отповедь Москвы стала для Парижа и Лондона ушатом холодной воды. В Великобритании вообще предпочли отмолчаться и не втягиваться в дальнейшую дискуссию, а французский лидер поспешил заявить, что Франция "не находится в состоянии войны ни с Россией, ни с российским народом" и уж точно "не стремится к смене власти в России". Правда, тут же — вполне в духе своей концепции "стратегической двусмысленности" — Макрон заявил о готовности "поддерживать Украину столь долго, сколько потребуется".

Эти заявления прозвучали в ходе государственного визита во Францию председателя КНР Си Цзиньпина. И хотя формально визит был приурочен к 60-летию установления дипотношений между двумя странами, украинский конфликт и отношения с Россией заняли в ходе встреч и переговоров одно из центральных мест. Дошло даже до курьеза: из меню неформального обеда двух лидеров в Пиренеях было решено убрать "русский торт" — как рассказало издание La Depeche, организаторы приняли такое решение в связи с "геополитическим контекстом".

Судя по сообщениям СМИ, Макрон потратил немало усилий, чтобы склонить на свою сторону китайского гостя, который в конфликте вокруг Украины занимает подчеркнуто нейтральную позицию. Одной из главных задач французского президента было убедить Пекин принять участие в конференции по Украине, которую в середине июня планируется провести на швейцарском курорте Бюргеншток. Главной темой мероприятия станет обсуждение "мирного плана", выдвинутого президентом Украины Владимиром Зеленским. Западные организаторы и идеологи мероприятия рассчитывают заманить в Швейцарию как можно больше стран глобального Юга, в том числе партнеров России по БРИКС, чтобы тем самым создать впечатление, будто этот план, а по сути — адресованный России ультиматум, поддерживает большая часть мирового сообщества.

Однако решить эту задачу у Макрона не получилось. Си Цзиньпин на пресс-конференции в Елисейском дворце заявил буквально следующее: "Поддерживаем проведение в надлежащее время и с одобрения обеих сторон, России и Украины, международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных инициатив". В переводе с дипломатического это означает, что Пекин не поддерживает конференцию в Бюргенштоке, которая проводится без одобрения и участия России и не предполагает обсуждение каких-либо иных предложений, кроме "плана Зеленского".

Практически одновременно с китайским лидером отношение к предстоящей конференции в Швейцарии предельно четко и недвусмысленно сформулировал глава МИД России Сергей Лавров. "Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Владимира Зеленского. Это всем давно известно. Мы всерьез открыты к переговорам на основе реалий. Это все тоже знают, причем на фактах", — заявил он в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

Проблема в том, отметил Лавров, что "пока разговаривать не с кем". Ни на самой Украине, ни на Западе "никто не готов к серьезному разговору", они лишь "играют в пародию на переговоры в виде встречи в Швейцарии". "Зеленский и его сотрудники заявили о том, что ни в коем случае нельзя звать Россию на эту конференцию. Ведь сначала надо в своем кругу охмурить страны глобального Юга и затащить их на общую платформу, которая будет в качестве ультиматума предъявлена России", — пояснил министр.

Объявлены в розыск

Сформулированный Лавровым политический подход к невозможности переговоров с нынешним украинским президентом (который ранее, как известно, своим собственным указом сам же и запретил любые переговоры с Россией) получил на днях и юридическое обоснование: МВД РФ объявило Зеленского в розыск по статье УК. Это, думаю, означает, что Зеленский более не рассматривается Москвой как легитимный руководитель украинского государства. А значит, вести с ним какие-либо переговоры — дело не просто бессмысленное, но еще и незаконное.

Кстати, вместе с Зеленским в розыск был объявлен его предшественник Петр Порошенко, а также еще целый ряд бывших и нынешних руководителей украинских министерств, ведомств, спецслужб и вооруженных сил. "Наши соответствующие ведомства делают то, что они должны делать. Существует большой массив информации, который, как мы с вами неоднократно говорили, наши следователи собирают о преступлениях киевского режима. В рамках этого ведется работа", — прокомментировал постановления о розыске пресс-секретарь российского президента.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, МВД России начинает "формировать скамейку подсудимых". "Мы движемся планомерно и целенаправленно к проведению трибунала над политическим руководством Украины, над вот этой марионеточной бригадой", — подчеркнул дипломат.

Если для Москвы легитимность Зеленского отныне перечеркнута, то на Украине и на Западе она у многих вызывает сомнения, ведь формально срок его президентского мандата истекает 20 мая. Не случайно, по сведениям СВР, американцы "активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту" и контактируют с бывшим главой государства Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим украинскими вооруженными силами Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

В Кремле, по словам Пескова, считают "преждевременными" рассуждения о более предпочтительном лидере Украины, с которым возможно наладить диалог. Главное сейчас — решить те задачи и достигнуть тех целей, которые были сформулированы в начале СВО.