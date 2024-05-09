Больше половины жителей Японии высказались за изменения в конституции - со статьёй о наличии армии, а не сил самообороны

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На днях на страницах японской газеты «Асахи шимбун» вышла статья, в которой сообщается о том, что большая часть жителей Японии хочет изменить конституцию своей страны.

53 процента участвовавших в опросе граждан Японии считают, что основной документ страны требует серьёзных изменений. В свою очередь, 39 процентов всё устраивает и в действующей версии, внесение изменений в конституцию, по их мнению, не требуется.

Та сторона опрошенных «самураев», которая хочет изменить конституцию Японии, принятую после окончания Второй мировой войны, хочет это сделать главным образом для повышения военного потенциала государства. Цифры, полученные в ходе исследования, аналогичны данным опроса, проведенного в прошлом году, когда 52 процента высказались за пересмотр, тогда как 37 процентов выступили против изменений.

Опрос проводился накануне Дня Конституции Японии - 3 мая. Респондентов спросили, поддерживают или не поддерживают внесение поправок в Конституцию и почему. При этом, по алгоритму опроса, опрашиваемые могли выбрать до трех причин в списке из восьми предложенных вариантов.

Самая распространенная причина и для сторонников и противников изменений конституции была связана с безопасностью. Шестьдесят процентов тех, кто заявил, что конституцию необходимо изменить, выбрали «нормы национальной обороны недостаточны», в то время как 68 процентов тех, кто выступал против изменений, заявили, что Конституция, отказывающаяся от войны, «принесла мир».

То есть, большинство японцев высказываются за «военный» вариант конституции, когда у Японии будут уже не силы самообороны, а собственная полноценная армия. Хотя и без внесения поправок в основной закон страны Япония давно сформировала полноценную армию - с собственной авиацией, сухопутными войсками и флотом и возможностями участвовать в операциях за рубежом. То есть, для Токио остались лишь формальности.