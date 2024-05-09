Войти
Военное обозрение

Больше половины жителей Японии высказались за изменения в конституции - со статьёй о наличии армии, а не сил самообороны

481
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На днях на страницах японской газеты «Асахи шимбун» вышла статья, в которой сообщается о том, что большая часть жителей Японии хочет изменить конституцию своей страны.

53 процента участвовавших в опросе граждан Японии считают, что основной документ страны требует серьёзных изменений. В свою очередь, 39 процентов всё устраивает и в действующей версии, внесение изменений в конституцию, по их мнению, не требуется.

Та сторона опрошенных «самураев», которая хочет изменить конституцию Японии, принятую после окончания Второй мировой войны, хочет это сделать главным образом для повышения военного потенциала государства. Цифры, полученные в ходе исследования, аналогичны данным опроса, проведенного в прошлом году, когда 52 процента высказались за пересмотр, тогда как 37 процентов выступили против изменений.

Опрос проводился накануне Дня Конституции Японии - 3 мая. Респондентов спросили, поддерживают или не поддерживают внесение поправок в Конституцию и почему. При этом, по алгоритму опроса, опрашиваемые могли выбрать до трех причин в списке из восьми предложенных вариантов.

Самая распространенная причина и для сторонников и противников изменений конституции была связана с безопасностью. Шестьдесят процентов тех, кто заявил, что конституцию необходимо изменить, выбрали «нормы национальной обороны недостаточны», в то время как 68 процентов тех, кто выступал против изменений, заявили, что Конституция, отказывающаяся от войны, «принесла мир».

То есть, большинство японцев высказываются за «военный» вариант конституции, когда у Японии будут уже не силы самообороны, а собственная полноценная армия. Хотя и без внесения поправок в основной закон страны Япония давно сформировала полноценную армию - с собственной авиацией, сухопутными войсками и флотом и возможностями участвовать в операциях за рубежом. То есть, для Токио остались лишь формальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Похожие новости
29.08.2006
C 2015 года Россия начнет строить новую орбитальную станцию вместо МКС
28.08.2006
Первая в России негосударственная авиакомпания "Волга-Днепр" вышла в мировые лидеры авиаперевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов
25.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
25.08.2006
Япония планирует создать новый сверхзвуковой пассажирский самолет
25.08.2006
Южная Корея планирует уделить главное внимание разработке ракет-носителей
24.08.2006
Директор НАСА признал, что без участия России работы по модернизации МКС пришлось бы заморозить
16.08.2006
Российская наука сохраняет лидерство в авиакосмической технике, считает глава Минобрнауки РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.05 14:23
  • 1219
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 12:36
  • 7
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 10:19
  • 2
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 08:50
  • 2719
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет
  • 08.05 19:03
  • 40
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 08.05 18:35
  • 1
Современные вызовы: Беларусь и Турция в глобальном контексте