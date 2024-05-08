Первый пилотируемый корабль Boeing Starliner — идеальная иллюстрация проблем в корпорации - Мнения ТАСС

Пилотируемый корабль CST-100 Starliner Источник изображения: © AP Photo/ John Raoux

Михаил Котов — о том, как складывается непростая судьба американского пилотируемого корабля

Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был запланирован на 6 мая и впоследствии отложен, состоится теперь не ранее 10 мая. На самом же деле это лишь один небольшой перенос в череде долгих отмен и изменений дат, преследующих этот корабль.

Корабль на замену челноку

В 2010 году компания Boeing озаботилась созданием нового пилотируемого космического корабля. Уже тогда было понятно, что программа Space Shuttle потихоньку доживает последние месяцы, а заменить ее фактически нечем. Цена запуска к тому времени выросла до непомерных даже для бюджета NASA $420 млн, а общие затраты достигли $400 млрд, что вчетверо больше, чем предполагалось при создании программы.

Оказавшиеся слишком дорогими, космические челноки уходили в прошлое, а впереди маячил неприятный разговор с российскими коллегами. Другого варианта для полетов на Международную космическую станцию, кроме как на "Союзах", у NASA не просматривалось.

Чтобы поддержать Boeing в работе по созданию своих кораблей, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выделило $180 млн. В этом же 2010 году были показаны первые изображения CST-100. Тогда предполагалось, что корабль станет совершать полеты уже в 2015 году.

Однако началась череда постепенных переносов — сначала на 2016-й, затем на 2017-й. Основной проблемой указывался недостаток финансирования.

В 2014 году Boeing стала одним из двух победителей конкурса в рамках программы по организации услуги коммерческих пилотируемых полетов к МКС Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap). В тот момент NASA активно переходило на новый вариант работы с компаниями-поставщиками — к покупке не отдельных кораблей или ракет, а услуги по доставке в целом.

Собственно, конкурс CCtCap во многом и создавался под Boeing. Несмотря на то что победителей было два, NASA выделило $4,2 млрд для завершения разработки Starliner, а второму финалисту — Crew Dragon от SpaceX — досталось только $2,6 млрд.

Спустя год были оглашены даты первых полетов CST-100. Беспилотная 30-дневная миссия (Boe-OFT) планировалась на апрель 2017 года, а пилотируемая 14-дневная (Boe-CFT) — на июль того же года. Штатно начать летать к МКС предполагалось с конца 2017 года.

От проблемы к проблеме

Однако спустя год — в 2015-м — у Boeing обозначились серьезные сложности. Компания решила сделать ставку (в отличие от SpaceX) на полностью новые решения: новый корабль, новая конфигурация ракеты Atlas V и новый разгонный блок "Центавр". Вылезли проблемы с весом, которые потребовали существенного переноса даты первого запуска.

Сейчас понятно, что корабль Starliner просто оказался подвержен общим системным проблемам корпорации Boeing, как и множество других космических и авиационных проектов последнего времени.

Собственно, сам CST-100 вовсе не являлся каким-то прорывом в космическом кораблестроении. Да, это новое поколение, но к нему принято относить корабли, проекты которых просто разрабатывают в нынешнем веке, — среди них и Crew Dragon, и перспективный российский многоразовый пилотируемый космический корабль "Орел", а также китайский корабль. В CST-100 однообъемная схема (унаследованная от корабля Apollo), лишь немного увеличенное внутреннее пространство с двумя иллюминаторами (спереди и сбоку), двухмодульная архитектура (спускаемый аппарат и приборно-агрегатный отсек), запуск без привычных для российских ракет головных обтекателей, для управления предназначены три пары двигателей — два по бокам для маневрирования, два основных (создающих основную тягу) и два дополнительных. Единственное существенное новшество — посадка производится не привычно для американских космических кораблей на воду, а на сушу, но так сделано в России и в Китае.

Коррупционный скандал

Решать проблемы NASA и руководство Boeing пробовали деньгами. Как впоследствии стало известно из аудита программы CCtCap, корпорации несколько раз втихую выплачивались крупные суммы, чтобы ускорить разработку Starliner. Сначала было передано $287 млн сверх суммы контракта "для предотвращения перерыва в доступе астронавтов NASA к Международной космической станции". Стоит ли говорить, что SpaceX таких денег не получала... Затем у Boeing выкупили за $373 млн пять мест на российских "Союзах" (корпорация получила их в качестве оплаты при продаже своей доли в проекте Sea Launch).

Коррупционный скандал вышел громким, особенно на фоне неудачной первой попытки полета Starliner в 2019 году. Старт к МКС в беспилотном варианте был произведен 20 декабря с помощью ракеты-носителя Atlas V с российским двигателем РД-180 на первой ступени. CST-100 успешно отделился от ракеты-носителя, после чего в системе управления корабля произошел программный сбой, повлекший за собой большой расход топлива. В результате горючего не хватило для полета к МКС и миссию пришлось свернуть раньше времени.

Что сегодня имеют

Тем временем, кстати, Crew Dragon от SpaceX совершил свой первый пилотируемый полет весной 2020 года.

Starliner же сдвинул срок нового тестового беспилотного запуска сначала на 2021-й, а затем и на 2022-й. Причем Boeing критиковала российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" из-за переноса сроков в июле 2021 года. Однако позже оказалось, что дело было совсем не в МЛМ — дело было в клапанах двигателя Starliner. По итогу запуск состоялся лишь 19 мая 2022 года — на три года позже изначально намеченного. Корабль провел четверо суток пристыкованным к МКС и успешно вернулся обратно.

Однако во время полета были выявлены новые проблемы, что привело к дополнительной задержке первого пилотируемого полета. По итогу он и должен состояться только сейчас.

Изначально запланированный на 6 (7-е по Москве) мая запуск перенесли на конец этой недели из-за проблем c клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом верхней ступени ракеты Atlas V. Экипажу, состоящему из двух астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, придется вновь ждать своего уж очень затянувшегося старта.

За последние годы у корпорации Boeing оказалось очень много проектов, которые сдвигаются и все не могут быть доделаны до конца. Можно вспомнить проблемы с ракетой Space Launch System (SLS), падения самолетов Boeing 737 MAX и долгострой в лице военного топливозаправщика KC-46. Совсем недавно к ним присоединился (казалось бы, давно готовый) пилотируемый космический корабль Orion — выяснилось, что у его теплозащиты имеются серьезные дефекты. Starliner четко вписывается в этот ряд — вроде бы не самый сложный проект, но технические проблемы, перенос сроков, попытки решить вопросы дополнительным финансированием. Среди основных причин этого эксперты называют именно проблемы в управлении корпорацией.

В заключение можно констатировать, что попытка создания сразу двух пилотируемых космических кораблей у NASA пока так и не получилась. Вместо конкуренции и попеременных полетов вся работа досталась Crew Dragon от SpaceX. CST-100, который изначально был фаворитом, уже безнадежно отстал. Если бы не детище Илона Маска, несмотря на финансовые вливания, до сих пор американские астронавты летали бы на российских "Союзах". Ситуация со Starliner — это идеальная иллюстрация к системным управленческим проблемам в корпорации Boeing.