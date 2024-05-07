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Интерфакс-АВН

США начали завозить в Европу и АТР РСМД, Россия оставляет право на зеркальный ответ в случае их размещения в любом регионе - МИД РФ

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Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research P
Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США. Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), 13.07.2022.
Источник изображения: DARPA

Москва активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов

Москва. 6 мая. ИНТЕРФАКС - США встали на путь размещения в различных регионах комплексов РСМД, в случае их появления где бы то ни было Россия оставляет право ответить зеркально и прекратить действие одностороннего моратория на размещение таких систем, заявили в МИД РФ.

В заявлении МИД РФ в связи с проведением Вооружёнными силами России учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, говорится, что США "открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), которые ранее были запрещены по Договору о РСМД".

На Смоленской площади отметили, что после прекращения действия договора США "незамедлительно активизировали разработку и испытания ракетных систем указанного класса, а также приступили к формированию специализированных военных подразделений с региональной привязкой и проработке вопроса о создании необходимой инфраструктуры".

"Теперь США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и АТР якобы на время проведения учений с союзниками, что указывает на то, что производство и "обкатка" данных вооружений идёт полным ходом", - говорится в заявлении.

"Прямо заявляем, что когда бы и где бы ни появлялись наземные РСМД американского производства, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, что будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение указанных систем вооружений", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ответ на действия США Россия "активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов".

"Причём с учётом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займёт много времени. При потенциальном принятии решений о развёртывании таких вооружений географию их размещения оставляем на своё усмотрение", - заявили в МИД РФ.

Там подчеркнули, что НАТО "осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране "стратегического поражения".

"Констатируем, что агрессивное стремление стран НАТО подорвать безопасность Российской Федерации набирает обороты. В связи с этим хотели бы напомнить, что гарантированная защита суверенитета и территориальной целостности нашей страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, включая аспект ядерного сдерживания", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Так, в заявлении МИД РФ напомнили, что ожидается появление "в ближайшее время на украинском ТВД многофункциональных самолётов F-16 американского производства". "Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения - неядерного и ядерного. Самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули: "Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию".

В МИД РФ также обратили внимание "на заявления руководства Польши о том, что вопрос о необходимости разместить американское ядерное оружие на польской территории был прямо поставлен Варшавой перед Вашингтоном, причём в практической плоскости".

В заявлении российского внешнеполитического ведомства также говорится: "Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских контингентов. Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наёмников из французского "Иностранного легиона" уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооружённую конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав".

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Франция
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