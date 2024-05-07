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Интерфакс-АВН

Украина уже получила партию ракет для ЗРК Patriot - глава Минобороны Испании

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Мадрид. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, обещанные Испанией Киеву, уже прибыли на Украину, сообщает в понедельник ЭФЭ со ссылкой на заявление главы Минобороны Испании Маргариты Роблес.

"Роблес подтвердила, что на Украину прибыли ракеты для ЗРК Patriot, отправленные Испанией в координации с союзными государствами", - информирует агентство.

"Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, они предназначены для того, чтобы Украина могла защитить себя", - отметила Роблес.

Ранее Роблес сообщила, что Мадрид поставит Украине ракеты для комплексов Patriot.

В то же время СМИ отмечали, что Испания не может поставить Киеву полностью комплексы ЗРК Patriot в связи с тем, что сама нуждается в них. Издание El Pais подчеркивало, что решение о поставке ракет было принято под давлением со стороны НАТО и ЕС.

В конце апреля Испания поставила Украине новую партию боеприпасов для тяжелой артиллерии. Роблес также сообщала о планах поставки артиллерийских снарядов калибра 155 и 120 мм в ближайшие несколько месяцев.

На май и июнь планируется поставка партии вооружений, которая включает ручные и крупнокалиберные пулеметы, защищенные колесные транспортные средства, бронетранспортеры, противотанковые средства и гаубицы полевой артиллерии. За ними последуют различные системы наблюдения для ПВО и дистанционные боевые модули для защиты от дронов.

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Страны
Испания
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
Евросоюз
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