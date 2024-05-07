Министр обороны США обсудил с израильским коллегой ход переговоров по перемирию и заложникам в Газе - Пентагон

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонной беседы с министром обороны Израиля Йоавом Галантом обсудил продолжающиеся переговоры по освобождению заложников, удерживаемых движением ХАМАС в Газе, и ситуацию в южном городе сектора Рафахе, сообщил Пентагон.

Остин "подтвердил свою приверженность безусловному возвращению всех заложников и подчеркнул необходимость того, чтобы любая потенциальная военная операция Израиля в Рафахе включала надежный план эвакуации палестинских гражданских лиц и поддержания потока гуманитарной помощи", говорится в сообщении.

После окончания очередного раунда переговоров в Каире ХАМАС заявил, что его делегация передала посредникам в Египте и Катаре свой ответ на предложения Израиля по перемирию и заложникам.

В нем отмечается, что ХАМАС будет действовать "позитивно, со всей ответственностью, целеустремленностью и решимостью достичь соглашения, которое отвечает национальным требованиям нашего народа и полностью положит конец агрессии".

Делегация покинула Каир, "чтобы проконсультироваться с руководством движения в Дохе".

Ранее онлайн-газета The Times of Israel со ссылкой на палестинские СМИ сообщила, что ХАМАС согласен, чтобы Израиль дал обещание окончательно прекратить боевые действия в секторе Газа на втором этапе урегулирования.

"Предложение потребовать от Израиля прекращения войны не на первом, а только на втором этапе сделки было единогласно одобрено ХАМАС и другими группировками", - говорится в публикации; утверждается, что если Израиль согласится на это предложение, "стороны вплотную подойдут к заключению соглашения".

Агентство Associated Press (AP) сообщило, что директор ЦРУ Уильям Бернс, который принял участие в переговорах в Каире, собирается посетить Израиль в понедельник, чтобы продолжить переговоры о прекращении огня, поскольку израильские лидеры не очень верят в вероятность заключения какой-либо сделки, которая могла бы положить конец конфликту.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху преуменьшил перспективы соглашения, назвав требования ХАМАС "экстремистскими" и пообещав продолжать войну.

В то же время, как считают СМИ, переговоры могут зайти в тупик после удара Израиля по Рафаху в воскресенье. По данным местных медиков, его жертвами стали 19 мирных жителей, включая детей.