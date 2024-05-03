Выдвинутый в Грузии законопроект об иноагентах закрывает ей путь в ЕС и НАТО - американский госдеп

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Проект закона об иноагентах, выдвинутый грузинским парламентом, антизападная риторика грузинских властей угрожают евроатлантической интеграции Грузии, заявил американский госдепартамент.

"Этот законопроект и антизападная риторика "Грузинской мечты" ставят Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в распространенном госдепом заявлении.

В нем отмечается, что "цель принятия закона - "заставить замолчать критиков и разрушить активное гражданское общество Грузии".

Помощь Запада Грузии области развития экономики и демократии, которая оказывалась в течение 32 лет, "неверно характеризуется" официальным Тбилиси, это "в корне подрывают прочные отношения, которые у нас сложились с правительством и народом Грузии", заявил госдеп.

Он осудил "применение насилия против мирных протестующих, в том числе против журналистов" и призывал власти "позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений".

Акция протеста против законопроекта началась в среду. В ночь на четверг ситуация у здания парламента Грузии, осталась напряженной - около двухсот радикально настроенных молодых людей пыталась сломать ворота в здание парламента.

Полиция активных действий по разгону радикалов не предпринимала.