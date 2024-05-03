Войти
Интерфакс-АВН

Чиновник Пентагона вновь обвинил Россию в разработке ядерного оружия для космоса - СМИ

145
0
0
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб выступил с утверждением, что Россия работает над созданием нового спутника, который "мог бы нести ядерное устройство и представлять угрозу для всех других спутников".

В показаниях Комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Пламб, которого цитирует Washington Examiner, утверждал, что Россия наряду с новым спутником, который "несет ядерное устройство", разрабатывает "противоспутниковый потенциал".

По словам чиновника, в США "обеспокоены" тем, что Россия, как утверждается, может запустить в космос ядерное оружие, которое будет "оружием неизбирательного действия, не определяющим, какие спутники являются военными, гражданскими или коммерческими".

В разработке спутников с ядерным зарядом Пламб обвинил также Китай.

Ранее Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
19.06.2007
Призрак «глобального Рапалло»
30.05.2007
Китай набрался вооруженных сил. В Пентагоне отмечают угрожащий рост военного потенциала КНР
06.04.2007
Новейшее российское оружие сможет уничтожать любые средства нападения
02.03.2007
Эксгумация РСМД
31.01.2007
Новая "Лунная гонка": к соперничеству России и США в космосе подключается Китай
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
11.10.2006
Самые вооруженные страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.05 02:27
  • 1138
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.05 01:15
  • 52
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 02.05 20:46
  • 6
Индийская дальнобойная противолодочная ракета SMART
  • 02.05 20:43
  • 119
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 02.05 20:33
  • 27
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 02.05 20:11
  • 30
Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине
  • 02.05 19:58
  • 4
Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
  • 02.05 19:51
  • 1252
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.05 19:50
  • 27
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 02.05 13:15
  • 1
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
  • 02.05 12:43
  • 2
Запад разочаровал Грузию. Она решила постепенно сближаться с Россией
  • 02.05 11:59
  • 6
МС-21 готовится к первому полету
  • 02.05 09:47
  • 15
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 02.05 09:19
  • 8
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 01.05 17:28
  • 93
В США оценили российские Су-34 с УМПК