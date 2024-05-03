Чиновник Пентагона вновь обвинил Россию в разработке ядерного оружия для космоса - СМИ

Вашингтон. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб выступил с утверждением, что Россия работает над созданием нового спутника, который "мог бы нести ядерное устройство и представлять угрозу для всех других спутников".

В показаниях Комитету по вооруженным силам палаты представителей американского конгресса Пламб, которого цитирует Washington Examiner, утверждал, что Россия наряду с новым спутником, который "несет ядерное устройство", разрабатывает "противоспутниковый потенциал".

По словам чиновника, в США "обеспокоены" тем, что Россия, как утверждается, может запустить в космос ядерное оружие, которое будет "оружием неизбирательного действия, не определяющим, какие спутники являются военными, гражданскими или коммерческими".

В разработке спутников с ядерным зарядом Пламб обвинил также Китай.

Ранее Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении в космосе оружия массового уничтожения.