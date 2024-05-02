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Интерфакс-АВН

Нетаньяху заявил Блинкену, что не намерен соглашаться на завершение операции против ХАМАС, не откажется наступать на Рафах - СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AFP 2023 / ABIR SULTAN

Иерусалим. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что не собирается сворачивать боевые действия против группировки ХАМАС и отказываться от операции в Рафахе, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

"Операция в Рафахе не зависит от чего бы то ни было. Премьер-министр Нетаньяху дал это ясно понять госсекретарю Блинкену", - заявил изданию неназванный представитель офиса премьера.

По словам источника, Нетаньяху также сказал Блинкену, что он не примет предложение об окончании операции в секторе Газе в качестве одного из условий соглашения с группировкой ХАМАС по заложникам.

В свою очередь госдеп США после этой встречи обнародовал пресс-релиз, согласно которому Блинкен и Нетаньяху обсудили усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа и по предотвращению расширения конфликта. Блинкен отмечал, что препятствием к перемирию является позиция ХАМАС.

"Госсекретарь повторил ясную позицию США по поводу Рафаха", - также говорится в документе.

Ранее израильское командование заявляло, что военные вывели из строя 20 из 24 батальонов ХАМАС и должны добить оставшиеся в Рафахе. В то же время порядка 1,4 млн палестинцев - более половины населения анклава - укрываются в Рафахе после того, как были вынуждены покинуть северные районы страны из-за боевых действий. Целый ряд стран предостерегает Израиль от операции. Тем не менее, накануне премьер Нетаньяху заявил, что страна начнет наступление на Рафах вне зависимости от того, будет заключена сделка по освобождению заложников или нет.

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Страны
Израиль
США
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