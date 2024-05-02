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Интерфакс-АВН

Минобороны Франции объявило о подготовке строительства авианосца - преемника "Шарля де Голля"

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Авианосец R91 "Шарль де Голль"
Авианосец R91 "Шарль де Голль".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62269

Париж. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Французское государство разместило заказ на 600 млн евро на элементы ядерной силовой установки будущего авианосца нового поколения (PANG), сообщило во вторник министерство вооруженных сил Франции.

Как передает газета 20 Minutes, предполагается, что новый авианосец вступит в строй в 2038 году, чтобы заменить флагман французского ВМФ "Шарль де Голль".

"Речь идет о так называемых элементах "длительных сроков поставок", о которых уже нужно думать, даже если ввод корабля в строй запланирован только через 15 лет", - пишет издание.

Этот крупный заказ касается производства двух ядерных котельных K22, которые будут обеспечивать как движение авианосца, так и генерацию электроэнергии на его борту, ссылается 20 Minutes на коммюнике оборонного ведомства. Заблаговременный заказ позволит подготовить их до начала этапа строительства всего судна, который запланирован на конец 2025 года - начало 2026-го.

Новый авианосец при 75 тыс. тонн водоизмещения и 300 м длины будет значительно крупнее "Шарля де Голля", водоизмещение которого 42 тыс. тонн, а длина - 261 м. Стоимость разработки и строительства на данной стадии еще не называется. Но согласно сенатскому докладу 2020 года, авианосец обойдется свыше 5 млрд евро.

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Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Проекты
2020-й год
Авианосец
Ядерный щит
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