Мантуров и Цаликов в зоне СВО проверили работу новых беспилотников - Минобороны России

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Апробация перспективных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также средств связи и портативных детекторов дронов проведена на одном из новых полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции, сообщает во вторник Минобороны России.

"Организацию разработки и апробации перспективных БПЛА, предназначенных для ускоренной поставки в подразделения, выполняющие боевые задачи, проверили заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "в ходе испытаний операторы БПЛА отрабатывают уничтожение целей, имитирующих укрытия, пункты управления и военную технику противника, применяя сбрасываемые боеприпасы различного типа и дроны-камикадзе".