«Выбор прост: либо мы будем иметь дело с побежденной российской армией, выброшенной за пределы Украины, либо с победоносной российской армией, стоящей у границ Польши», – дал интервью глава польского МИД Р.Сикорский немецкой газете «Bild am Sonntag».

«Если Россия нападет на Польшу, то она проиграет, так как мы, как Запад, сильнее ее. Мы не будем сражаться в одиночку как раньше», – считает Сикорский.

После того как выпускник Оксфорда начал вспоминать историю, он высказал мнение, что за последние 500 лет Россия неоднократно нападала на Польшу. Исходя из этого, он убежден, что еще один подобный шаг возможен. По мнению Сикорского, в случае победы В.Путин, он поступит с Польшей так же, как А.Гитлер поступил с Чехословакией.

«Он использует промышленность и украинцев для продолжения войны. Поэтому лучше остановить Путина на Украине», – отметил польский политик.

В то же время, Сикорский сам себе противоречил, высказывая идеи о единстве и общности Европы, а затем критически оценивал отношение политиков в Германии к России.

«Немцев устраивает, что Россия может быть готова к нападению через 4-5 лет. К этому времени Германия надеется иметь возможность обороняться. Однако, прежде чем Россия сможет подойти к Германии, ей придется пройти через Польшу и Прибалтику», – сказал Сикорский.

Вероятно, именно эта тема станет ключевой в запланированной на этой неделе встречи главы польского МИД с немецкой коллегой А.Бербок.

«США предоставили ATACMS с дальностью 300 км. Пора и Германии передать свои «Таурус», – добавил Сикорский.

По вопросу ядерного оружия глава польского МИД заявил, что нет никаких признаков угрозы применения Россией ядерного оружия на Украине. В частности, отсутствуют физические признаки того, что боеголовки с ядерными зарядами были извлечены из хранилища.

«Мы бы заранее знали, если бы это произошло», – сказал он.

Польский министр добавил, что возможное решение о применении такого оружия не может быть принято только единолично президентом России.

«Это не то оружие, которое можно применить нажатием одной кнопки. Существует механизм принятия решений, включая должностных лиц министерства обороны и генерального штаба», – считает Сикорский.

Здесь, Сикорский сеет зерно пропаганды о генералах, которые откажутся выполнять приказы и постараются ликвидировать президента России.

Кроме того, Сикорский добавил, что США предостерегли Россию, что если такой случай произойдет, то ВС США будут введены на Украину для противостояния с ВС РФ.

«Я думаю, что это сильный сдерживающий фактор», – сказал польский министр.

«Путин реагирует только на давление, на самые сильные аргументы грубой силы. Мы предупреждали об этом Германию, Предупреждали их по поводу «Северных потоков». Тогда к нам не прислушались. Я надеюсь, что на этот раз они послушаются», – сказал в завершение Сикорский.

Как видим, Сикорский, являясь «рупором» американских элит, старается распространить в европейском обществе идею о необходимости вести на Украине войну до последнего украинца. Он также утверждает, что российскому руководству не удастся одержать победу над Западом, и настаивает на срочном и полном вовлечении вооруженных сил стран НАТО в подготовку к войне против России.

Николай Астровский