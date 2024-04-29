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Интерфакс-АВН

Арабские и мусульманские страны призвали мировое сообщество к санкциям против Израиля из-за Газы - МИД Саудовской Аравии

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В ходе израильской операции «Железные мечи» многие объекты и жилые кварталы Газы были разрушены до основания. Фото Reuters
В ходе израильской операции «Железные мечи» многие объекты и жилые кварталы Газы были разрушены до основания. Фото Reuters.

Дубай. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Представители МИД ряда арабских стран, а также члены Организации исламского сотрудничества и Организации освобождения Палестины в воскресенье обратились с призывом к мировому сообществу ввести санкции против Израиля в связи с событиями в секторе Газа.

"Министры указали на необходимость для международного сообщества ввести эффективные санкции против Израиля, включая прекращение поставок ему оружия - в ответ на нарушения международного права и международного гуманитарного права, и на военные преступления в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан", - говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

На заседании в Эр-Рияде министерского комитета по Газе председательствовал глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд. Также присутствовали представители Иордании, Египта, Турции, Катара.

Участники заседания обсудили способы активизировать работу над достижением перемирия в секторе Газа и над доставкой гумпомощи его населению, выступили против возможной военной операции в Рафахе. На встрече комитета говорили о необходимых мерах по реализации принципа "два государства для двух народов" - созданию палестинского государства в границах на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Также на заседании подчеркнули неприемлемость перемещения палестинцев с их земель.

Кроме того, официальные лица выразили беспокойство в связи с мерами властей западных стран против участников пропалестинских демонстраций.

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Страны
Египет
Израиль
Иордания
Катар
Саудовская Аравия
Турция
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