В Москве скептически относятся к заявлениям Варшавы о возможности размещения западного ядерного оружия в Польше - Песков

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скептически расценил заявление президента Польши Анджея Дуды о возможности размещения ядерного оружия на территории этой страны, отметив, что оно направлено на запугивание населения стран Запада.

"Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде других европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва, Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что "европейские столицы всячески нагнетают напряженность, всячески продвигают мысль, пытаются оболванить свое население вот этими страшилками про страшных русских". По его словам, это "абсолютно безосновательно".