Первая в мире космическая система для непрерывного наблюдения за Арктикой введена в строй - "Роскосмос"

«Арктика-М» – не только снимки: аппарат также проконтролирует магнитосферу, ионосферу и верхнюю атмосферу Земли.

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - В России создана первая в мире космическая система для наблюдения арктического региона, состоящая из двух гидрометеорологических спутников "Арктика-М", сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"27 апреля 2024 года государственная комиссия по проведению лётных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения рассмотрела результаты лётных испытаний высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) "Арктика-М" с космическим аппаратом (КА) "АрктикаМ" № 2", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что по результатам рассмотрения госкомиссия приняла решение "о завершении испытаний с приёмом в эксплуатацию космического аппарата "Арктика-М" № 2 и о применении по целевому назначению орбитальной группировки, состоящей из космических аппаратов "Арктика-М" № 1 и № 2".

"Впервые в мире Российской Федерацией создана гидрометеорологическая космическая система, обеспечивающая непрерывное наблюдение арктического региона Земли и прилегающих территорий", - сказали в "Роскосмосе".

Первый космический аппарат "Арктика-М" был запущен 28 февраля 2021 года с космодрома Байконур, второй - 16 декабря 2023 года.

Космические аппараты "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника.

16 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил, что увеличит группировку спутников "Арктика-М" с двух запланированных до четырех аппаратов. Также сообщалось, что разработку гидрометеорологического аппарата "Арктика-МП" начнут в 2026 году.