В ФРГ отметили уничтожение поставленного Киеву вооружения еще до попадания на фронт

Welt: ВС РФ уничтожает поставленное на Украину западное вооружение еще до попадания на фронт

Армия России незамедлительно уничтожает поставленное на Украину западное вооружение. Об этом 26 апреля рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt, трансляция которого велась на YouTube.

Он отметил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уже нацелились на железную дорогу. «Отмечается, что удар был нанесен по военной технике», — заявил он, говоря об эшелонах с военной западной техникой.

Ваннер подчеркнул, что армия РФ уничтожает технику до того, как она попадет в руки ВСУ, благодаря хорошей работе российской разведки.

Ранее, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. Он сообщил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. В частности, законопроект предполагает выделение украинской стороне почти $61 млрд.

В тот же день, 24 апреля, американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что Армии России не составит труда уничтожить оружие из планируемых новых поставок Украине. Он счел, что украинская армия крайне уязвима перед российской авиацией, которая способна выполнять боевые задачи, находясь на большом отдалении от любых систем противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что новый пакет помощи принципиально не изменит ситуацию на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.