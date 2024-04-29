Нидерланды намерены закупить в США ПРЛР AARGM-ER – DSCA

ЦАМТО, 27 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных противорадиолокационных ракет (ПРЛР) увеличенной дальности AARGM-ER.

Полная стоимость соглашения с учетом сопутствующего оборудования может составить 700 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 24 апреля.

Правительство Нидерландов обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 265 усовершенствованных ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G AARGM-ER (включая 15 боеприпасов для испытаний перед поставкой), 8 секций наведения AGM-88G AARGM-ER (запасных), 8 секций управления AGM-88G AARGM-ER (запасных).

Запрос также включает макеты усовершенствованной ПРЛР увеличенной дальности AGM-88G (DATM), контейнеры для ракет, программное обеспечение; обучение; вспомогательное оборудование; запасные части; интегрированный приемник системы глобального позиционирования; техническую документацию; доставку; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа ПРЛР AARGM-ER усилит возможности ВС Нидерландов по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет подавления и поражения радиолокационных станций наземного или морского базирования систем противовоздушной обороной противника. При этом ВС Нидерландов не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Northrop Grumman Systems.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.