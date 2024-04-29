Китайская станция для сбора лунного грунта будет запущена к Луне в начале мая - CASC

Луноход «Юйту-2» снятый посадочным аппаратом «Чанъэ-4» в январе 2019 года.

Пекин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Китайская лунная станция "Чанъэ-6", в ходе миссии которой планируется получить образцы грунта с обратной стороны Луны, будет запущена к естественному спутнику Земли в начале мая, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Вертикальная сборка (ракеты и корабля - ИФ) была установлена на стартовом столе, планируется выбрать возможность для запуска в начале мая", - говорится в сообщении.

Станцию планируется запустить к Луне с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

"Чанъэ-6" состоит из орбитального аппарата, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.

Станция должна совершить первую в истории посадку на обратной стороне Луны в кратере Аполлон и собрать с его поверхности образцы грунта. Также посадочный модуль будет исследовать место прилунения.

Затем взлетный модуль станции должен будет отправить капсулу с собранными образцами обратно на окололунную орбиту и передать их в служебный модуль орбитального аппарата. Перед вхождением в атмосферу Земли от станции отделится возвращаемый модуль, который защитит капсулу от высоких температур при вхождении в атмосферу и позволит учёным извлечь собранный грунт.

"Чанъэ-6" оснащен инструментами, созданными различными научными и исследовательскими учреждениями, в том числе из Франции, Италии, Швеции и Пакистана.

Для обеспечения связи станции с Землёй в марте на эллиптическую орбиту был выведен спутник-ретранслятор Queqiao-2.

Всего миссия аппарата от запуска до прилунения рассчитана на 53 дня.