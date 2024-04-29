Блинкен предупредил Китай о санкциях за поддержку китайскими предприятиями ВПК России - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в пятницу, 26 апреля 2024 года, в Пекине, Китай.

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что во время встреч и переговоров в Пекине он предупредил, что США введут дополнительные санкции в отношении более чем 100 китайских юридических и физических лиц, если они не прекратят поддержку предприятий российского ВПК, сообщил CNN.

"Мы сказали Китаю, что собираемся предпринять действия, которые у нас уже есть, и, если это не прекратится, нам придется предпринять дополнительные шаги, и можно ожидать, что так же поступят и другие страны", - сказал Блинкен телеканалу по итогам визита в Китай.

Госсекретарь добавил, что поднял этот вопрос во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и на переговорах с главой МИД Китая Ван И.

"Мы ожидаем от них действий, и если они этого не сделают, то это сделаем мы", - сказал дипломат.

Ранее на пресс-конференции в Пекине Блинкен заявил, что "на встречах (...) я повторил нашу серьезную обеспокоенность из-за предоставления Китаем компонентов для промышленности России".

По его словам, Китай поставляет, в частности, станки и электронику, которую можно применять для производства вооружения.

"России было бы сложно поддерживать наступление на Украине без поддержки Китая", - сказал госсекретарь и отметил, что Пекин не может стремиться строить хорошие отношения с Западом, продолжая оказывать помощь России на фоне ее спецоперации на Украине.

Как сообщило центральное телевидение Китая, глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао заявил по итогам визита Блинкена, что Китай не несет ответственности за украинский кризис и не является его стороной.