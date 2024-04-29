США выведут основную часть войск из Нигера и Чада - СМИ

Вашингтон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Основная часть американских военнослужащих, размещенных в Нигере и Чаде, покинет эти страны, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на двух неназванных представителей властей США.

"США осуществят вывод большинства войск из Чада и Нигера, в то время как ведут работу над обновлением ключевых соглашений, определяющих, какую роль там можно отвести американским военным и их контртеррористическим операциям, заявили два официальных лица США", - информирует агентство.

По словам одного источника, существенная часть контингента в 1 тыс. военных в Нигере покинет страну. Другой собеседник агентства добавил, что США переместят большинство из 100 своих военных из Чада.

Ранее зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди заявил в интервью AP, что окончательного решения относительно того, покинут ли военнослужащие США Нигер и Чад в полном составе, пока нет.

Адмирал пояснил, что в последние дни правительство соседнего с Нигером Чада также поставило под сомнение двустороннее соглашение в сфере безопасности, которое определяло условия нахождения американских военных на территории Чада. Адмирал уточнил, что чадские власти попросили контингент США покинуть страну, и теперь Пентагон, Африканское командование ВС США и Госдеп работают с правительством Чада, чтобы американцы остались.

AP напоминает, что США располагают крупной военно-воздушной базой в городе Агадес - в 920 км к северо-востоку от столицы Нигера Ниамей. Базу используют для разведывательных полетов БПЛА и пилотируемой авиации и для других целей. США также с 2013 года инвестировали сотни миллионов долларов в обучение нигерских военных.