Санкции США вынуждают Северную Корею наращивать ядерную мощь - МИД КНДР

Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Архивное фото.

Пекин. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Стремление США к ужесточению давления и санкций против КНДР вынуждает Пхеньян наращивать военную мощь и ядерный потенциал, заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ын Чхор.

"В случае введения США новых санкций мы не упустим нового шанса на наращивание силы, которой США пуще всего боятся", - говорится в заявлении дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении отмечается, что "именно из-за ядерной угрозы со стороны США КНДР приняла решение о создании у себя ядерного оружия".

"Именно из-за непрерывной враждебной политики США, их санкций и давления мы быстро шли вперед, не отвлекаясь, и приобрели статус мировой ядерной державы", - подчеркнул замминистра.

Заявление приурочено к истечению 30 апреля срока действия мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций организации против Северной Кореи. В марте Совбез ООН отклонил проект резолюции по продлению на год мандата группы, США выразили недовольство.

По мнению дипломата, группа экспертов "стоит перед смертельным кризисом, а США хлопочут о затыкании пробоины в уже бесполезной структуре санкций и давления".

Он отметил, что "для США, придающих жизненно важное значение господству и подчинению других наций, санкции - самый предпочитаемый дипломатический инструмент".