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D-Russia.ru

В Южной Корее решено запретить iOS-устройства для военных – СМИ

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Военнослужащие ВС Южной Кореи
Военнослужащие ВС Южной Кореи.
Источник изображения: Fox News

С 1 июня южнокорейским военнослужащим нельзя будет пользоваться любыми мобильными устройствами Apple, от часов до планшетов, сообщает The Korea Herald во вторник со ссылкой на источники в Минобороны.

В корейском Генштабе iOS уже запрещена, сказано в сообщении.

Официальная причина – невозможность контролировать поведение устройств под управлением iOS, в частности, гарантированно отключить аудиозапись.

Управляемое министерством обороны приложение National Defense Mobile Security, предназначенное для централизованного обеспечения безопасности устройств военнослужащих и для них обязательное к установке, предназначено для ограничения функций смартфона – оно может отключить камеру, Wi-Fi, модем, USB и микрофон. iOS из того перечня допускает только отключение камеры.

Для устройств Samsung Galaxy никаких запретов, понятно, нет. Эти смартфоны скорее всего и заменят iPhone для личного состава вооружённых сил, численность которого в стране приближается к полумиллиону человек. Для рядовых в Южной Корее установлено ограничение по времени использования смартфонов – с 18:00 до 19:00.

Напомним, в июне 2023 ФСБ и ФСО вскрыли шпионаж спецслужб США с использованием iPhone.

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Страны
США
Южная Корея
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