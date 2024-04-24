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Интерфакс-АВН

Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова - Песков

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Тимур Иванов
Тимур Иванов.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенту РФ Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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