Путину доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова - Песков

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенту РФ Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", - сказал он.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки.