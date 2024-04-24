Сунак обещает предоставить Украине крупнейший в истории Великобритании пакет военной помощи - СМИ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский после подписания документов в Киеве.

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет помощи, включающий оборудование, боеприпасы и 500 млн фунтов стерлингов (более $617 млн), сообщает The Guardian.

"Риши Сунак пообещал Украине крупнейший в истории Великобритании пакет военной поддержки", - отмечает издание.

В комплект поставки входят 60 катеров с плавсредствами для морских рейдов и погружений, более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны, более 400 транспортных средств, в том числе 160 бронемашин Husky и 162 бронированных автомобиля, а также около 4 млн патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, пакет помощи будет включать дополнительное финансирование в размере 500 млн фунтов стерлингов.