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Интерфакс-АВН

Новый пакет помощи Украине будет включать бронетехнику, артиллерию и средства ПВО - СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Новый пакет помощи США Украине будет больше обычного и включит бронетехнику в дополнение к артиллерии и средствам противовоздушной обороны, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, новый пакет помощи Украине будет значительно больше, чем последний транш в размере $300 млн. Как сообщили несколько американских чиновников, груз будет включать бронетехнику.

Один из источников уточнил, что в состав груза войдут дополнительные боевые машины Bradley. Кроме того, ожидается, что в комплект поставки также войдут более старые бронемашины Humvees и бронетранспортеры M113, а также ракеты.

Администрация президента США готовит "большой пакет мер, который поможет удовлетворить потребности Украины", заявил один из источников издания.

Он добавил, что пакет помощи также будет включать артиллерию и средства противовоздушной обороны.

Ожидается, что сенат США во вторник рассмотрит законопроекты о выделении дополнительного финансирования Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о возможности введения новых санкций против России, Китая, Ирана и передачи конфискованных российских активов Киеву.

Если сенаторы утвердят законопроекты, их отправят на подписание Байдену.

В субботу палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине примерно на $61 млрд. Законопроект предусматривает, что помощь теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд используют для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд, как отмечал CNN, пойдут на то, чтобы Украина сама приобрела себе оружие.

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Продукция
Bradley
HMMWV
M113 БТР
Разное
Кредитование
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